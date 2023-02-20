Медведев оценил обещания Байдена о крупном пакете помощи Украине

Фото: president.gov.ua

Встреча Президента Украины и президента США в Киеве

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что жители Украины «массово уезжают», так что страна лишается «мужественного народа», который необходим для победы наравне с оружием. Так политик отреагировал на визит президента США Джо Байдена в Киев, где тот анонсировал новый пакет помощи Украине.

Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее, — написал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, с начала специальной военной операции в Европу и в Россию с Украины уехали от 15 до 20 млн человек.

Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению, — уверен Медведев.

В ходе визита в Киев 20 февраля Байден обещал предоставить Украине новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $500 млн. По его словам, США поставят Киеву боеприпасы, противотанковые системы и радары.