Корабельные крысы: Матвиенко высказалась об уехавших из России Матвиенко назвала уехавших россиян бежавшими крысами и предложила им не возвращаться

Фото: Совет Федерации

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о тех, кто уехал из России и «поливает» ее из-за рубежа, словами экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Она также предположила, что большинство уехавших в последнее время в итоге вернутся в страну, сообщает РИА Новости.

К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — цитирует агентство Матвиенко.

Парламентарий предположила, что рано или поздно у уехавших проснется совесть, будет их беспокоить и мучить. Кроме того, начнется характерная для любого российского человека ностальгия, и в итоге большинство покинувших страну вернутся. Она добавила, что, как правило, многим уехавшим не удается реализовать себя в другой стране и они возвращаются в Россию разочарованными.

При этом спикер Совфеда добавила, что согласно Конституции РФ любой россиянин имеет право уехать из страны и беспрепятственно вернуться.

В соответствии с нашей Конституцией любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушение, подпадающее под Уголовный или иной кодекс, — сказала она.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза призвал не пиарить артистов, покинувших Россию. По его мнению, продвигать следует тех, кто «реально работает на страну» и помогает ей «осуществлять какие-то большие задачи».