Матвиенко встретилась с героями СВО

В День Героев Отечества председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с офицерами разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны». Как сообщает пресс-служба СФ, это подразделение входит в состав Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Спикер верхней палаты парламента поблагодарила военных за ежедневные подвиги в зоне СВО.

Каждый день бойцы разведывательно-штурмовой бригады демонстрируют героизм и мужество. Искренние слова благодарности за повседневный подвиг. Знаю, что вы награждены высоким государственными наградами. На вас равняется молодежь, — сказала спикер СФ.

Матвиенко вручила командиру бригады, Герою России Александру Тютереву, благодарность Председателя Совета Федерации, адресованную всему личному составу. Она также обратила внимание на уважение, которое российское общество испытывает к участникам спецоперации и их семьям, а также на постоянное внимание к их потребностям. В ответ офицеры вручили главе верхней палаты парламента флаг своей бригады «Ветераны».

Ранее Матвиенко говорила, что противостоять попыткам Запада исказить историю можно с помощью распространения правдивых сведений о боевом братстве и трудовом подвиге советского народа. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что на Западе активно занимаются очернением истории.