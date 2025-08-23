Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения, передает Report. az. Она подчеркнула, что в РФ политика знают как опытного и мудрого руководителя, талантливого организатора, пользующегося большим авторитетом.

Дорогая Мехрибан ханым! Позвольте пожелать вам всех земных благ, крепкого здоровья, успехов и поддержки близких вам людей. Пусть родные всегда будут рядом, вдохновляя и оберегая, а в доме царят гармония, любовь и счастье, — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что с теплом и благодарностью вспоминает встречи с Алиевой. Она также выразила надежду, что подобные контакты будут продолжаться, позволяя обсуждать развитие российско-азербайджанских отношений.

Алиеву с днем рождения также поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем письме российский лидер пожелал ей крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и достижений в государственной службе. Также Путин попросил передать теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.