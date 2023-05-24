Лукашенко приедет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву 24 мая для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Лукашенко также выразил желание обсудить с Путиным нерешенные вопросы в отношениях между Белоруссией и Россией.

Он отметил, что, несмотря на сообщения правительства о почти полном отсутствии проблем, он все же видит несоответствия и проблемы, такие как бюрократизм. Он намерен обсудить и устранить эти проблемы во время встречи с Президентом Путиным в Москве, но не уточнил, о каких именно вопросах идет речь.

В этот же день пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил планируемую встречу. Он сообщил, что, поскольку ожидается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, Лукашенко будет в Москве и президенты смогут провести встречу.

Торгово-экономические отношения между Белоруссией и Россией в последнее время продемонстрировали стабильный положительный тренд. В 2022 году взаимная торговля достигла исторического максимума в 50 миллиардов долларов, а в первые два месяца 2023 года товарооборот составил 7,5 миллиарда долларов. Премьер-министр Белоруссии заявил, что товарооборот с Россией в первом квартале вырос на 22%.

15 мая Лукашенко впервые появился на публике после того, как 9 мая покинул Москву. Он приезжал в столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы. Политик в тот день не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле с участием глав других стран СНГ.

Лукашенко также не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходившую 14 мая на Площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.