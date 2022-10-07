«Лучше никогда никого в угол не загонять»: цитаты Путина за 23 года Владимир Путин отмечает 70-летие: NEWS.ru собрал наиболее яркие высказывания президента

Фото: Dmitriy Kopylov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Российскому лидеру исполняется 70 лет. NEWS.ru собрал высказывания президента, которые, пожалуй, наиболее ярко характеризуют его не только как государственного деятеля, но и как человека. За каждым из этих высказываний — целая история.

«Не по Чубайсу, а по уму»

В 2000 году россияне еще только знакомились с новым лидером, который пришел на смену Борису Ельцину. И уже тогда Путин начал производить впечатление своими высказываниями:

Если вы меня спросили, нужно ли это делать по Чубайсу, я вам могу сказать: нет, делать нужно по уму.

Практически с самого начала Путин четко обозначил тему отношений власти и олигархов:

Я не скажу, что существует два непримиримых врага: с одной стороны, государство, а с другой — олигархи. Я думаю, скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание, — отметил Путин на вопрос о том, могут ли олигархи шантажировать власть.

«Мочить в сортире»

Впрочем, о себе как о жестком политике Путин заявил еще накануне президентства. 24 сентября 1999 года Путин, будучи премьер-министром, во время пресс-конференции в Астане прокомментировал события второй чеченской войны, а именно бомбардировки российской авиацией Грозного:

Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.

Фото: Сергей Величкин/ИТАР-ТАСС 24.09.1999 г. Официальный визит Владимира Путина в Казахстан

«Если выйдут, тогда сядут»

Силовая риторика с самого начала стала фирменным стилем Владимира Путина. В том же 1999 году он дал интервью журналистке Светлане Сорокиной. Речь зашла о «рельсовых забастовках», и Сорокина поинтересовалась, что будет, если люди где-нибудь «снова выйдут и сядут на рельсы».

Исполняющий обязанности председателя правительства переспросил: «Так выйдут или сядут?». Журналистка ответила: «Ну если выйдут». Путин отрезал:

Если выйдут, тогда и сядут. Те, кто будет дестабилизировать ситуацию в стране, сядут.

«Если драка неизбежна, бить надо первым»

Мотив силы прослеживается в словах Путина на протяжении всего президентства. Так, говоря о военной операции в Сирии против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), глава РФ провел параллель со своим детством в Ленинграде:

Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым.

«Она утонула»

Некоторые высказывания Путина мгновенно превратились в афоризмы. Так, в сентябре 2000 года в эфире шоу Ларри Кинга на телеканале CNN президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, что стало причиной гибели атомного ракетоносного крейсера «Курск», коротко заявил:

Она утонула.

Фото: kremlin.ru 8 сентября 2000 года. Президент Владимир Путин дал интервью ведущему американского телеканала СNN Ларри Кингу

«Были в семейном кругу с Бушем-младшим»

Впрочем, в начале 2000-х еще ничего не предвещало катастрофы в отношениях Москвы и Вашингтона. В декабре 2001 года в ходе общения с журналистами президент Владимир Путин рассказал о том, как был в гостях у американского лидера Джорджа Буша — младшего:

Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо.

«Сопли жевать» и «пыль глотать»

Комментируя экономические катаклизмы, Владимир Путин тоже зачастую не изменял своей «силовой» лексике.

Если будем сопли жевать годами, тогда ничего не изменим. Надо принять все меры для стимулирования переработки леса на территории России, а не гнать кругляк за границу. А то шуруют туда-сюда в огромных количествах, и ничего не сделано, — объяснял президент ключевым министрам правительства, что происходит с деревообрабатывающей отраслью страны.

Говоря о проблеме вывезенных капиталов, Путин не стеснялся в выражениях: «Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решение подобного рода будет принято, прошу извинить за простоту выражения: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства».

Еще один знаменитый афоризм Владимир Путин озвучил 30 ноября 1999 года на заседании президентского Совета безопасности:

У нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства.

«У нас есть специалисты по обрезанию»

Иногда российский лидер шокировал западную аудиторию своими прямолинейными заявлениями. Так, в ноябре 2002 года Путин, отвечая на вопрос корреспондента Le Monde Лорана Зеккини о соблюдении прав человека в Чечне, ответил:

Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву... У нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в Кремле, 2002 год

«Мы спим по очереди»

Некоторые выражения Путина в одночасье становились мемами. Например, в декабре 2010 года в ходе программы «Разговор с Владимиром Путиным» премьер-министр России рассказал, кто управляет страной и как он делит обязанности с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.

Мы спим (с Д. Медведевым. — NEWS.ru) по очереди, — заявил Путин. — Всё под контролем, не сомневайтесь.

«Их прислали подглядывать, а они подслушивают»

С журналистами у Владимира Путина складывались особые отношения.

В отношении представителей прессы я могу сказать, как мы когда-то шутили в совсем другой организации, их прислали подглядывать, а они подслушивают. Некрасиво, — объяснил президент.

Также Владимир Путин поддержал журналиста из Тулы, который пожаловался на травлю в интернете. Президент отметил, что подобные моменты — это жизнь. При этом Путин не стал скрывать, что ему тоже достается:

Такова жизнь. Обо мне тоже всякую фигню пишут.

В 2004 году Путину журналисты задали вопрос о взаимоотношениях власти и СМИ, на что президент ответил цитатой из итальянского фильма:

Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка — всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти.

«Зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Часто Путин высказывался о России. Однажды он признался, какой тост для него и его семьи является главным в Новый год:

У меня, моих друзей и моей семьи главным тостом является один — за Россию.

В марте 2018 года в фильме тележурналиста Владимира Соловьева «Миропорядок-2018» Владимир Путин высказался о том, к чему приведет мировая ядерная война:

Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Лучше никогда никого в угол не загонять»

Западные аналитики, анализируя личность президента РФ, любят вспоминать историю, которую российский лидер рассказал в фильме «Путин».

Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с пролета на пролет. Пыталась прыгнуть мне на голову... Это все должны иметь в виду: лучше никогда никого в угол не загонять, — заявил президент.

«К чему ни прикоснутся — получается Ирак»

Отношения Путина с Западом — отдельная глава.

Европейцы, они какие? Сначала съедим твоё, потом — каждый своё, — рассказывал президент.

Вот эти пирожки на Майдане, вот ими вымощена дорога в кризис, — комментировал российский лидер ситуацию на Украине.

И уже в 2020-м, говоря о Западе:

По сравнению с вами мы белые и пушистые.

Об американцах — особый разговор.

Американцы к чему ни прикоснутся — у них всегда Ливия получается или Ирак, — указывал Путин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

В феврале нынешнего года на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер высказался о Владимире Зеленском:

Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений... Ну нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо исполнять.

«И когти вырвут все, и зубы»

Отношения России с Западом входили в тупик медленно.

Может, мишке нашему надо посидеть спокойненько? Не гонять поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, медком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что всегда будут стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, так еще и когти вырвут все, и зубы, — говорил Путин.

При этом он подчеркивал:

Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Пойдем все и повесимся? Чур я не первый»

Очевидно, что сегодня наблюдатели, в первую очередь западные, перечитывают прежние заявления Владимира Путина и смотрят на них другими глазами. Уже нет сомнений, что перед ними человек с жесткой позицией и не привыкший проигрывать.

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2018 года теперь представляется историческим, Именно тогда президент отметил, что в российской концепции по использованию ядерного оружия нет превентивного удара и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара:

Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.

Но отступать от своих намерений Путин, похоже, не собирается.

Что, сейчас пойдем все и повесимся? Чур я не первый, — заявлял он.

А на вопрос о своем здоровее президент традиционно отвечает: «Не дождетесь!».