Лидеры ЕАЭС подписали ряд документов после саммита в Бишкеке Лидеры ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля. Среди подписанных меморандумов присутствует в том числе решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами насчет заключения соглашения о свободной торговле.

Представители объединения также определили основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год и утвердили бюджет ЕАЭС на следующий год.

Президент России Владимир Путин прилетел 9 декабря в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза. Также на полях саммита у него запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, Путин в ходе выступления на расширенном заседании намеревался оценить текущий этап интеграции и определить актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС. Кроме того, президент хотел обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.

Ушаков допустил, что на полях саммита может быть затронута тема «тройственного газового союза» с участием РФ, Казахстана и Узбекистана.