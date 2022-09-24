Лавров: Москва не станет делать первых шагов к диалогу с Западом Лавров заявил, что Россия не станет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в сегодняшней ситуации не станет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом. При этом Россия от диалога не отказывается и соглашается на него, если появляются соответствующие предложения, отметил он на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что если к Москве обратятся, запрос будет рассмотрен.

Ранее стало известно, что представители Украины покинули зал во время выступления Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Делегация присутствовала при начале речи главы МИД РФ, но затем вышла. Присутствовали в том числе дипломаты США, Великобритании и Германии, однако это проходило не на уровне глав внешнеполитических ведомств или постпредов ООН.