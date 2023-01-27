Лавров выразил соболезнования в связи с убийством в посольстве Азербайджана Лавров выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре выразил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства республики в Тегеране. Он пообещал коллеге любое необходимое содействие, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подтвердив изложенные в заявлении МИД России оценки этого неприемлемого акта, Лавров выразил готовность оказать любое содействие, которое азербайджанская сторона сочтет целесообразным, — отметили в МИД России.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее также выразила соболезнования азербайджанским коллегам. Она подчеркнула, что в МИД РФ шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Ранее сообщалось, что утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен.