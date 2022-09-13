Лавров второй раз за сутки созвонился с главой МИД Армении

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян второй раз за сутки созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Армении. Глава ведомства еще раз проинформировал российского министра о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ходе телефонного разговора Мирзоян предоставил российскому министру информацию о новом столкновении, произошедшем из-за «широкомасштабной агрессии со стороны ВС Азербайджана». Помимо этого, глава МИД Армении рассказал о предпринятых властями шагах. Среди них обращение к России, в ОДКБ и Совбез ООН. По мнению Мирзояна, это поможет пресечь агрессию Азербайджана.

Предыдущий телефонный разговор Мирзоян и Лавров провели минувшей ночью.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).

После этого Пашинян подробно проинформировал главу Евросовета Шарля Мишеля о ситуации на границе с Азербайджаном. Мишель, в свою очередь, заявил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.