Лавров указал на провал Запада на Украине Лавров: планам Запада по разделению Украины и России не суждено сбыться

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планам Запада по разделению Украины и России не суждено сбыться. Глава российского МИД отметил, что Европа выбрала «путь войны» с Россией. Он подчеркнул, что РФ должна достичь своих целей в СВО. Глава ведомства отметил, что у России появилась решимость прекратить следовать правилам, которые навязывают США. Заявление министра было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Киев вскармливался Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать всё, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться, — сказал Лавров.

По его словам, Вашингтон «устойчиво теряет свою роль в мире». Лавров отметил, что Россия последние пару десятков лет возвращается и в Африку, и в Латинскую Америку, а действия Запада сплотили российский народ.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Он отметил, что еще в начале конфликта озвучивал это предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и с тех пор инициатива страны по-прежнему актуальна.