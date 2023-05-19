Еще одна страна готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева Сийярто: Венгрия готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в кулуарах второго экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия». Он отметил, что еще в начале конфликта озвучивал это предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и с тех пор инициатива страны по-прежнему актуальна.

Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого, — сказал Сийярто.

Он добавил, что Будапешт «платит высокую цену» за этот конфликт. По словам Сийярто, на Украине проживает большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в ВСУ, отправляются на фронт и «многие и них, к сожалению, погибают». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что по этой причине страна призывает к миру, поскольку это «единственный способ сберечь жизни». В то же время Сийярто признал, что «текущий европейский и трансатлантический контекст» работает не в пользу мира.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск готов стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию на Украине. По его словам, одной из самых главных проблем на Европейском континенте является вооруженное столкновение, которое следует остановить.