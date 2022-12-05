Лавров: Россия постоянно напоминает Западу о недопустимости столкновения Лавров: Россия вынуждена посылать США и НАТО сигналы о недопустимости столкновения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав. В своем обращении к участникам Московской конференции по нераспространению он отметил, что вместо того, чтобы отнестись к ним серьезно, на Западе их искажают и обвиняют Россию в использовании «риторики угроз».

В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счет. Но вместо того, чтобы отнестись к ним серьезно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании «риторики угроз», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия «твердо привержена логике пониманий, которые были закреплены в совместных документах стран ядерной «пятерки». Лавров отметил, что в соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерными оружием.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала спецоперации на Украине.

Хаависто добавил, что с началом российской военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Властям Финляндии пришлось задуматься о том, где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Это и послужило основополагающим фактором для принятия решения о присоединении к Альянсу.