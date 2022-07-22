Лавров: России удалось деполитизировать зерновые соглашения

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Старания российской делегации привели к тому, что пакетное соглашение по транспортировке украинского зерна, заблокированного в черноморских портах, осталось вне политического контекста, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что тем самым Россия пошла навстречу развивающимся странам, импортирующим продовольствие.

Как бы то ни было, в итоге удалось именно стараниями российской делегации сохранить комплексный, деполитизированный характер пакетной договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам — импортерам продовольствия, — цитирует Лаврова официальный сайт МИД России.

По словам министра, Москва приветствует тот факт, что Белый дом и Брюссель перестали чинить препятствия для достижения договоренностей по зерновому вопросу. Лавров подчеркнул, что подписание меморандума Россия — ООН в очередной раз доказало «абсолютно искусственный» характер попыток Запада свалить на РФ вину за трудности с поставками зерна на мировой рынок продовольствия. Дипломат также рассказал, что срок действия меморандума составит три года.

Ранее заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских заявил, что объемы зерна, которые Киев заявлял на вывоз изначально, на деле оказались в разы меньше. Так он прокомментировал подписанное в Турции соглашение о вывозе культур и удобрений с Украины по Черному морю.