Лавров: референдумы — ответ призыву Зеленского русским уходить с Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях — это ответ на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также отметил, что Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.

Запад закатил истерику из-за проходящих в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью <...> рекомендовал глава киевского режима Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствовал себя русским, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию, — сказал министр.

Так жители регионов, по словам Лаврова, теперь и действуют.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок, для беженцев также открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области есть 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти обещают обеспечивать безопасное волеизъявление.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщил, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут взяться за обсуждение проекта на следующий день, 29 сентября.