Захар Чайченко

Лавров рассказал о санкционном произволе Запада Лавров: США и ЕС могут заморозить резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение

27 июля 2022 в 15:09

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипломатического корпуса