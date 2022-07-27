Запад может заморозить валютные резервы любого государства, если оно вызовет у них раздражение, как произошло с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипломатического корпуса министр отметил, что США и ЕС приступили к подготовке юридической базы для конфискации российских финансов, пишет ТАСС.
Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы — и сейчас они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, — кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое, — заявил Лавров.
Министр добавил, что следующей целью Запада, против которой будут введены санкции, станет КНР. Таким образом, по мнению Лаврова, США определяют «честную конкуренцию».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в текущих условиях доллар перестал быть инструментом опоры мировой экономики. По мнению Лаврова, число стран, которые решили полагаться на национальные валюты, становится все больше.
Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио ранее представил законопроект о санкциях в отношении Китая за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России. По мнению Рубио, покупая нефть у России, в КНР поддерживают ее спецоперацию на Украине.