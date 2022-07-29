Лавров рассказал, когда состоятся переговоры с главой Госдепа США Лавров заявил, что переговоры с Блинкеном находятся в процессе согласования

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Дата и время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном находится в процессе согласования, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС. Он добавил, что 29 июля разговор с главой госдепа США вряд ли состоится. По словам председателя МИД РФ, было бы интересно услышать предложения Блинкена по ряду важных вопросов.

Мы сейчас согласовываем время такого контакта. Он должен состояться когда я буду находиться в своём рабочем кабинете. Сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату, — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он готов обсудить с американским коллегой вопросы обмена заключенными между странами, а также выслушать предложения касательно вывоза зерна.

Если речь об обмене заключенными, лицами, которые содержатся под стражей в США и России, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между Владимиром Путиным и Джо Байденом, там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами <...> Насчет украинского зерна — тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генсека ООН, — заявил он.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 28 июля во время общения с журналистами сказал, что США по-прежнему ожидают разговора госсекретаря с главой российского МИД по обмену заключенными. В Вашингтоне все еще надеются, что он состоится на днях, уточнил Прайс.

Ранее стало известно, что Нед Прайс заявил: в Москве якобы подтвердили получение такого запроса. Также представитель Госдепа отметил, что ожидаемый разговор не коснется переговоров по поводу Украины и нормализации российско-американских отношений.