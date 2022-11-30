Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, необходимо не допустить столкновения даже с использованием обычных вооружений.

Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений. Эскалация может обрести неконтролируемый характер, — сказал Лавров.

Он напомнил, что по инициативе Москвы в начале этого года лидеры стран — членов Совета Безопасности ООН подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Однако Запад буквально толкает Украину на продолжение войны, ведущейся против России, подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что стремительная эволюция НАТО тревожит Россию, в том числе в контексте развязанной Западом войны против РФ на Украине и глобальной безопасности.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Киев напрямую пытается спровоцировать противостояние России и НАТО. И абсурдные попытки Запада переложить всю вину на Россию могут только раззадорить киевский режим, который и так чувствует вседозволенность, добавил дипломат.