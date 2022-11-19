Антонов заявил о попытках Киева спровоцировать противостояние РФ и НАТО

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Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев напрямую пытается спровоцировать противостояние России и НАТО. И абсурдные попытки Запада переложить всю вину на Россию могут только раззадорить киевский режим. который и так чувствует вседозволенность, сказал дипломат в интервью журналу Nesweek.

Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО, — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

Российский посол отметил, что Россия не стала бы инициировать проведение военной спецоперации, если бы США и их западные союзники не настраивали Украину против России на протяжении десятилетий. В связи с этим дипломат подчеркнул абсолютную несостоятельность тезиса о том, что «если бы не спецоперация, ничего бы не случилось».

Комментируя инцидент в Польше, на территорию которой упали обломки ракеты, Антонов заявил, что «официальные лица, СМИ и неправительственные организации США продолжают озвучивать мантру «во всем виновата Россия». К этому приему, по словам дипломата, американская сторона прибегает в любой сложной ситуации, даже когда публично признает, что к гибели мирных людей в Польше причастен Киев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. Она пояснила, что официальные лица Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты».