Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Джакарте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, сообщила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, с этой целью 7 сентября Лавров отправится в Индонезию. Форум проходит ежегодно с 2005 года. Изначально мероприятие проводилось при участии лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии. С 2011 года на саммиты начали приглашать делегации из России и США.

7 сентября в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восемнадцатом Восточноазиатском саммите, - сказала Захарова.

Ранее также стало известно, что Сергей Лавров выступит на дискуссии Генеральной ассамблеи ООН, которая запланирована на 19–26 сентября. Как сообщили в МИД, глава ведомства будет отстаивать принципы, следующие из российской концепции внешней политики.

В частности, речь идет о восстановлении роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Министерство обещает также прилагать усилия для построения «подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка».