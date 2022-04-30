Молдавию пробуют втянуть в состав НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Несмотря на то что Блок обещал не расширяться на восток, слова он не сдержал и теперь предпринимает попытки подключить Кишинёв.
Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, стоит ли Молдавии беспокоиться из-за проведения специальной военной операции на Украине.
Они должны беспокоиться о своём собственном будущем, потому что их втягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии, — ответил Лавров.
Глава МИД также напомнил, что Североатлантический альянс нарушил обещание о нерасширении на восток, что в результате привело к тому, что сейчас в его структурах говорят о де-факто войне с Россией. При этом в Москве считают иначе.
Мы не считаем, что воюем с НАТО. <...> К сожалению, НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза, — сказал он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на территории страны нет румынских солдат. Также она опровергла ранее поступавшую информацию о румынских военных, которые переодевались в форму молдавских коллег. Она также напомнила, что Молдавия не будет поставлять военную помощь Украине, несмотря на запросы.