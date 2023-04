Лавров предложил журналистам посоревноваться в разбивании пасхальных яичек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед вылетом в латиноамериканское турне поздравил журналистов с Пасхой и вручил им большую корзину яиц, кадрами из самолета поделился в Telegram МИД России. Он предложил журналистам посоревноваться на разбивание яичек.

В ответ репортеры также поздравили Лаврова с Пасхой и подарили ему свитшот с надписью The world is not enough (И целого мира мало). На обратной стороне свитшота журналисты поместили надпись Sky is not the limit (Небо — это не предел). Глава российского МИД поблагодарил попутчиков за проявленное внимание.

Ранее стало известно, что Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. В ходе поездки он посетит Бразилию, Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, где встретится с руководством стран и министрами иностранных дел.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что о встрече Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном пока не может идти речи. Как сообщил дипломат, до сих пор не решен вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке.