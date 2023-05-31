Лавров посоветовал послу США знать свое место и не лезть в чужие дела

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси посоветовал послу США в ЮАР Рубену Бригети «знать свое место и не лезть» в отношения между Россией и Южной Африкой. Так глава ведомства отреагировал на заявление дипломата о том, что африканская страна, несмотря на заявленный нейтралитет, «поставляла оружие российской армии».

Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну: мы никогда не нарушаем международные нормы, — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что в любой сфере сотрудничества вопросы решаются по двусторонней линии.

Ранее представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что Украине было направлено предложение о начале мирных переговоров с Россией без вывода российских войск. Кроме того, в начале июня ЮАР представит мирный план России и Украине. В разработке мирного плана принял участие в том числе Египет.