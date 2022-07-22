Лавров ответил поговоркой на обвинения Украины и Запада в «экспорте голода» Лавров назвал беспочвенными обвинения России в «экспорте голода»

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Украина и Запад предпринимают попытки обвинить Россию в «экспорте голода», однако, по его словам, эти заявления «беспочвенны». Такие «спекуляции» являются попыткой переложить ответственность за надвигающийся продовольственный кризис «с больной головы на здоровую», написал глава дипведомства в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее», опубликованной на сайте МИД.

Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность «с больной головы на здоровую», — говорится в статье.

Лавров напомнил, что в период кризиса, причиной которого стал коронавирус, Запад «оттянул» на себя товарные и продовольственные потоки путем использования механизма валютной эмиссии. Таким образом, по мнению дипломата, Европа ухудшила положение в «зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах». Обострили эти негативные тенденции введенные против России санкции, отметил Лавров.

Тем не менее, Россия, как подчеркнул глава МИД, продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по поставкам продовольствия, удобрений и энергоносителей в страны Африки. Москва будет держать «миролюбивый внешнеполитический курс, играть уравновешивающую роль в международных делах».

Ране Лавров рассказал о стремлении России и Африки к снижению доли доллара и евро во взаимной торговле. По его словам, Москва выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, которая была бы неуязвима для воздействия со стороны.