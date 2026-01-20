Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Лавров отреагировал на размещение комплексов для запуска Tomahawk в Японии Лавров: Россия озабочена размещением в Японии комплексов для запуска Tomahawk

Россия озабочена решением Японии разместить в префектуре Ямагути американские комплексы для запуска ракет Tomahawk, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Речь идет об установках американского ударного наземного комплекса Typhon («Тифон»), предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы по дипломатическим каналам передали нашим японским соседям о неприемлемости появления на японской территории в сентябре прошлого года американских ударных систем наземного базирования «Тифон». Эти ударные системы были развернуты, как нам сказали, на временной основе <...> но, по нашим данным, эти боевые комплексы «Тифон», которые предназначены для пуска крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), с территории Японии не выведены. Так что у нас озабоченность сохраняется, — сказал он.

Лавров также отметил, что в Японии активизировалось обсуждение изменения конституции и пересмотра неядерного статуса страны. Во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году он отметил, что такие разговоры там идут в открытую.

До этого кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити утвердил проект бюджета в размере $785 млрд (около 62 трлн рублей). В нем предусмотрены рекордные расходы на оборону из-за якобы угрозы со стороны Китая.