Лавров возмутился «сливу» переговоров Путина и Макрона Лавров заявил, что дипломатическая этика не предполагает публикацию записей переговоров

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости публикации фрагментов телефонных переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости. Глава МИД РФ подчеркнул, что дипломатическая этика не предполагает такой практики, и напомнил, что о таком необходимо заранее предупреждать вторую сторону.

Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей, — сказал Лавров.

По словам дипломата, ранее Москве приходилось публиковать запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, которые проходили в рамках «нормандского формата», для того, чтобы убедить Киев выполнять Минские соглашения. Лавров подчеркнул, что Россия была вынуждена опубликовать фрагменты переговоров с иностранными коллегами, так как не получила внятных объяснений. При этом оппоненты были трижды предупреждены заранее, отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель ведомства Мария Захарова упрекнула Париж в нарушении конфиденциальности переговоров. Она отметила, что это показательный пример «подхода страны к дипломатии». По словам Захаровой, Франция проигнорировала возможность «проявить чудеса своего профессионализма» за восемь лет работы по минским договоренностям в рамках «нормандского формата».