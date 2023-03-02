Лавров объяснил, почему не удалось одобрить декларацию G20

Фото: МИД РФ

Декларацию Группы двадцати не удалось одобрить, так как Запад пытался выдвинуть на передний план тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции на саммите глав МИД G20 в Нью-Дели. При этом призыв отразить необходимость расследования по «Северным потокам» был проигнорирован.

К сожалению декларацию от имени всех министров Группы двадцати одобрить не удалось. Наши западные коллеги <...> добивались всеми правдами и неправдами <...> выдвинуть проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии, — заявил Лавров.

Глава МИД уточнил, что Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, однако Лавров не смог вспомнить, что «кто-то призывал к диалогу Киев».

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, что Штаты были бы готовы к переговорам по конфликту на Украине только на основе озвученной президентом этой страны Владимиром Зеленским «формулы мира», состоящего из десяти пунктов.