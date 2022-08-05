Лавров назвал попытки США распространять доминирование бесперспективными Глава МИД Лавров: попытки США распространять свое доминирование в мире бесперспективны

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Попытки США распространять собственное доминирование на всё большее количество точек на земном шаре являются бесперспективными. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН. По словам российского министра, которые приводит РИА Новости, подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводят Штаты.

Российский дипломат отметил «вседозволенность», которую демонстрируют «американские коллеги». Он также подчеркнул, что США постоянно стараются «утвердить своё доминирование», выбирая для этого все новые и новые точки на земном шаре.

И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности, — сказал Лавров.

В качестве примера действий американцев глава российского МИД привел ситуацию с Украиной и Тайванем. Он, в частности, заявил, что Штаты «решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации». Что касается визита на Тайвань Нэнси Пелоси, то в этом случае Вашингтон проигнорировал все свои принципы, которые провозглашал публично.

Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали, — отметил Лавров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет искать возможности для разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, американский политик хочет обсудить вопрос обмена заключёнными с российским министром. Кирби указал на большую вовлечённость Блинкена в решение данного вопроса.