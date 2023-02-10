Лавров: угроза России со стороны Запада будет надежно купирована Лавров: неонацисты возглавили новый крестовый поход Запада на Восток

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, что Запад намерен организовать новый крестовый поход на Восток. По его словам, угроза национальной безопасности России будет купирована.

Коллективный Запад собрался в новый крестовый поход на Восток. И на этот раз в качестве передового отряда используются украинские неонацисты. <...> Сомнений быть не может, угроза национальной безопасности на западном направлении будет надежно купирована. Российские армия и флот достойно встретили брошенный вызов, — сказал Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие со времен Второй Мировой войны.

В предстоящий период будет определяться не только магистральный вектор мирового развития, но и место нашей страны и всех других стран в новой полицентричной культуре. <...> Мы стоим на историческим рубеже, — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что нужна максимальная самоотдача и твердая уверенность в том, что Россия делает правое дело.

Министр иностранных дел считает, что Россия выстоит в условиях гибридной войны с США и их союзниками. Он также выразил уверенность, что РФ сможет расширить равноправное сотрудничество с мировым большинством — государствами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.