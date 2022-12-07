Лавров: инициатива по «трибуналу» по Украине или по репарациям нелегитимны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива по «трибуналу» по Украине или по репарациям нелегитимны, передает РИА Новости. По словам министра, если подобные решения будут приняты, то это будет дискредитация Генеральной ассамблеи ООН, ее репутации и функций.

Ни одно решение такого рода не имеет никакой юридической силы, оно юридически ничтожно и не будет накладывать ни на Россию, ни на какие-либо другие страны. Это просто дискредитация Генеральной ассамблеи ООН, ее репутации и функций, — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что по уставу ООН решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов, принадлежащих жителям страны, может принимать только Совет Безопасности. Генеральная ассамблея ни одно из этих решений принимать не уполномочено, у нее нет компетенций, пояснил Лавров.

Он также добавил, что месяц назад Запад продвигал резолюцию о репарациях. По словам Лаврова, в в работе с развивающимися странами использовались «очень интересные аргументы». Глава российского МИД уверен, что ООН «используют втемную».

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан ранее заявил, что планы Евросоюза по расследованию «российских преступлений на Украине» подрывают аналогичное расследование, которое уже проводится организацией. По мнению прокурора, ЕС неправильно интерпретировал закон. По его словам, ранее поступало большое число обещаний, что какие-либо инициативы по созданию трибунала по Украине не подорвут расследование суда в Гааге, однако в результате МУС «уже столкнулся с дефицитом бюджета».