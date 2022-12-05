Лавров анонсировал второе заседание платформы «3+3» по Южному Кавказу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Ведется подготовка нового заседания платформы «3+3» по Южному Кавказу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По его словам, в настоящее время согласовываются даты мероприятия и повестка дня.

Говорили мы и о деятельности консультативной региональной платформы, имею в виду три южнокавказские республики и три их соседа — Россию, Иран, Турцию. Это в свое время была инициатива президента Азербайджана, состоялась первая встреча. А сейчас мы готовим очередное такое мероприятие и согласовываем конкретные даты и повестку дня, — сказал министр.

Предыдущее заседание платформы состоялось в декабре 2021 года. В нем участвовали Азербайджан, Армения, Иран, Россия и Турция. Грузия присоединиться отказалась.

Ранее Лавров заверил Байрамова, что Москва заинтересована в мирном договоре между Баку и Ереваном и готова всячески способствовать делимитации границы, разблокированию транспортных связей, а также укреплению доверия в целом. Он добавил, что вопросы, возникающие у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, имеют для Москвы приоритетное значение.