Купол Сенатского дворца Кремля восстановили после атаки БПЛА Управделами президента РФ сообщило о восстановлении купола Сенатского дворца Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купол Сенатского дворца в Кремле восстановили, рассказала РИА Новости официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова. Накануне она сообщила, что к 5 мая на пострадавшем от атаки дронов куполе поменяют два медных листа крыши.

Два медных листа заменены, работы завершены, — сообщили в управделами президента РФ.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила о попытке Киева атаковать резиденцию президента РФ в Кремле с применением беспилотников. Это произошло ночью, глава государства Владимир Путин не пострадал, в момент атаки он находился в своей резиденции в Ново-Огарево, сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков. В результате инцидента оказался поврежден купол Сенатского дворца.

Telegram-канал Baza писал, что атаковавшие Кремль беспилотники заметили еще в Московской области. По его информации, дроны летели на сверхнизкой высоте. Люди, заметившие их, доложили об этом силовикам, но те решили, что это очередной случай «истерии» и не придали серьезного значения. Как утверждал Baza, силовикам докладывали о БПЛА, когда они уже пересекли МКАД, но из-за позднего времени суток и майских праздников оперативно отреагировать на эти сообщения не смогли. Всего было два беспилотника, они долетели до Кремля с разницей в 16 минут.