Baza: атаковавшие Кремль дроны заметили еще в Подмосковье

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что дроны, атаковавшие Кремль 3 мая, заметили еще в Подмосковье. Канал отмечает, что беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Однако, по сведениям Baza, областные ведомства и экстренные службы изначально решили, что сообщения людей о беспилотниках — очередной эпизод «истерии с дронами».

Канал добавляет, что силовики стали докладывать о БПЛА, когда дроны пересекли МКАД, но из-за позднего времени и майских праздников моментальной реакции не последовало. По данным Baza, в итоге беспилотники успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на президента.

Песков пояснил, что после событий, произошедших в ночь на 3 мая, система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена. Уточнять, каким образом будут укреплять безопасность на территории, он не стал, заявив, что это тема для глубокого анализа специалистов.

Также он обратил внимание, что и сейчас к параду 9 мая территория на главной площади страны охраняется особым образом. Инцидент никак не повлияет на программу мероприятия, президент будет выступать с трибуны.