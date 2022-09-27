В Кремле не знают, сколько мужчин уехали из России на фоне мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не располагает информацией о количестве мужчин, которые покинули пределы России с 21 сентября на фоне частичной мобилизации, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал публикацию в издании «Новая газета. Европа» о том, что число уехавших может составлять более 260 тысяч человек.

Нет, я не располагаю этой цифрой, — сказал Песков.

За точными данными он рекомендовал обращаться к сотрудникам погранслужбы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным призвал спокойно относиться к уехавшим из-за мобилизации россиянам. По его мнению, это может быть «неким водоразделом» и «критерием», показывающим, «кто есть кто».

Белорусский лидер добавил, что покинувшие в 2020 году страну белорусы уже просятся назад. Рано или поздно это произойдет и с покинувшими РФ из-за мобилизации.

Ранее сообщалось, что на погранпереходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. По ним уже проверяют выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым отказывают во въезде.

При этом речь идет не обо всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания. Отмечается, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей, в том числе пилотов и бортпроводников.