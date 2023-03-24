Красноярский губернатор ответил на вопрос о местонахождении сына Красноярский губернатор Усс заявил, что не знает местонахождение сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Красноярского края Александр Усс

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, где находится его сын Артем, который ранее, по информации СМИ, сбежал из-под домашнего ареста в Италии, передает РИА Новости. Губернатор добавил, что не знает детали произошедшего.

Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего, — сказал Усс.

Ранее La Stampa сообщила, что бизнесмен и сын главы Красноярского края сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. В настоящее время ведутся его поиски.

Усса-младшего задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американских властей. Вашингтон обвинил бизнесмена в нарушении санкций США против РФ и Венесуэлы, а также совершении незаконных сделок и отмывании денег. Усс оказался под домашним арестом в конце ноября.

В России в отношении бизнесмена также возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность включения Усса-младшего в списки обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, если он будет экстрадирован в США.