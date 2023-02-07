«Корейский сценарий — просто хотелки»: Медведев о будущем Украины Медведев отверг возможность Украины стать новой Южной Кореей

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Украине не удастся стать новой Южной Кореей, заявил в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал информацию о том, что часть Украины может перейти под управление Запада, как это случилось с восточноазиатской страной. Он отметил, что раздел Кореи привел к созданию двух разных государств, в то время как Донбасс и другие украинские территории уже вошли в состав России, которая является «крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием».

Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более, — написал он.

Медведев подчеркнул, что возникновение разговоров о возможном разделе Украины демонстрирует первый шаг к «признанию сложившихся на земле реалий».

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий» До этого о варианте урегулирования по «корейскому сценарию» заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

3 февраля зампред Совбеза РФ предрек Украине полное банкротство и неизбежный конец. Он отметил, что по итогам 2022 года Украина потеряла несколько своих областей, лишилась доступа к запасам полезных ископаемых, показатели урожайности у страны сократились, а ВВП упал на 35–36%. По его словам, экономика Украины «превращается в смрадную труху» и об этом говорят даже на Западе.