Комитет ГД по обороне поддержал законопроект о повышении возраста призыва

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Заключение комитета ГД было опубликовано в думской электронной базе. В документе отмечается, что замечания, которые ранее были озвучены правительством РФ и правовым управлением Госдумы, «могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению».

Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект в первом чтении. <...> Правительство РФ и правовое управление Госдумы ранее высказали замечания к проекту, которые не влияют на его концепцию и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению, — сказано в заключении комитета ГД по обороне.

Согласно законопроекту, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что в России не будет объявлена мобилизация до конца 2023 года. По его словам, в настоящее время военкоматы должны набрать военнослужащих по контракту, чтобы создать новые части и соединения. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал в эфире «Соловьев Live», что на данный момент нет необходимости в мобилизации в России.