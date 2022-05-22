Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» являются российским «мечом возмездия». В эфире телеканала «Звезда» он провёл аналогии с мечом древнего народа сарматы, чьи именем названа ракета.
Генерал-полковник рассказал, как выбиралось название для грозного оружия. Пояснил, что сарматы были бесстрашным народом, имевшим на вооружении прямой разящий меч, который наводил страх на противников. Этот меч нёс возмездие.
Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что Россия надёжно защищена, — подчеркнул командующий РВСН.
Ранее Каракаев заявил, что ракета «Сармат» может летать и через Северный, и через Южный полюс. При необходимости траектория полёта ракеты может меняться, пояснил генерал-полковник. По его словам, меняет траекторию «Сармат» за счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса.