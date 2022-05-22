Командующий РВСН назвал «Сармат» российским «мечом возмездия» Командующий РВСН Каракаев назвал ракеты «Сармат» российским «мечом возмездия»

Фото Министерство обороны РФ

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» являются российским «мечом возмездия». В эфире телеканала «Звезда» он провёл аналогии с мечом древнего народа сарматы, чьи именем названа ракета.

Генерал-полковник рассказал, как выбиралось название для грозного оружия. Пояснил, что сарматы были бесстрашным народом, имевшим на вооружении прямой разящий меч, который наводил страх на противников. Этот меч нёс возмездие.

Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что Россия надёжно защищена, — подчеркнул командующий РВСН.

Ранее Каракаев заявил, что ракета «Сармат» может летать и через Северный, и через Южный полюс. При необходимости траектория полёта ракеты может меняться, пояснил генерал-полковник. По его словам, меняет траекторию «Сармат» за счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса.