«Колоссальная сумма»: в ГД оценили идею ежегодных выплат семьям школьников

Осуществлять ежегодную выплату в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом невозможно, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, на данный момент в бюджете недостаточно средств на осуществление этой инициативы.

С наскока решить эту проблему невозможно. У нас только-только внесены поправки в бюджет на трехлетку. Детский бюджет составляет более 10 трлн рублей. По самым-самым скромным подсчетам, у нас порядка 20 млн школьников, плюс еще детские сады и среднее профессиональное образование. Даже если мы возьмем только школьников и предусмотрим по одному [прожиточному минимуму] — это колоссальная сумма, которую бюджет просто так быстро не изыщет, — сказала Бессараб.

По ее словам, данное предложение было внесено, чтобы порадовать общественность. Депутат напомнила, что весенняя сессия Госдумы закончилась, а осенняя еще не началась, поэтому предложение вряд ли будет принято.

Ранее депутаты разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. Документ направили на заключение в правительство РФ.