В Совфеде допустили присоединение к России новых территорий Клишас: осенью парламент может рассмотреть включение новых территорий в состав России

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Российский парламент может в ближайшее время рассмотреть вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России, заявил в своём Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, это может произойти в ходе осенней сессии.

Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации, — написал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Точную дату он назвать отказался. По его словам, велика вероятность одновременного проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях, так как будет обеспечена безопасность благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.

Позднее Рогов также отметил, что в подконтрольную РФ и ЛДНР часть региона стали активно возвращаться жители с намерением получить российские паспорта и участвовать в референдуме. По его словам, решение вернуться на родину люди принимают после разговоров с родными или соседями, которые оставались в Запорожской области.