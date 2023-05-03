Клишас: атака на Кремль дает решимости уничтожить этих киевских мразей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Атака беспилотников на Кремль и покушение на убийство президента России Владимира Путина нисколько не деморализовало руководство страны, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, данный эпизод дает решимости «уничтожить этих киевских мразей».

Удивительно, что в связи атакой на Кремль ряд комментаторов пишут о попытке деморализации и тому подобное. Никакой деморализации не будет, а будет решимость уничтожить этих киевских мразей, — написал Клишас.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака беспилотников на Кремль могла быть организована «местными силами сопротивления». Он также подчеркнул, что Киев не имеет отношения к произошедшему.