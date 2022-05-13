Клинцевич предположил, что армии России предстоит сражаться с бойцами НАТО

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С точки зрения международного права поставка вооружения НАТО на Украину является объявлением войны России, считает экс-сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, в скором времени российской армии предстоит сражение с бойцами Альянса, пишет «ПолитЭксперт».

Мне кажется, совсем недалеко тот момент, когда мы получим реальное противостояние натовского солдата. Пока что мы получаем противостояние натовского боеприпаса, ствола, что само по себе с точки зрения международного права и законов войны, объявление войны, — подчеркнул Клинцевич.

Он также предположил, что Вашингтон повлиял на решение властей Латвии снести памятник Освободителям Риги. По его мнению, таким образом американцы пытаются подорвать «фундаментальные вещи русского мира». Клинцевич подчеркнул, что Белый дом старается разорвать связи Москвы с теми областями и регионами, в которых были зафиксированы успехи россиян, например в Афганистане.

Ранее глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море становится зоной Североатлантического альянса. Так он прокомментировал планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.