«Исключить спекуляции»: в ГД разъяснили ситуацию с отсрочками от призыва Картаполов: все законопроекты по отсрочке от призыва находятся на контроле в Госдуме

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Все законопроекты об отсрочке от призыва по мобилизации находятся на проработке в Госдуме, заверил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что решение связанных с этой темой вопросов на контроле у профильного комитета.

Дабы исключить спекуляции на данную тему, хочу сообщить следующее. В настоящее время все законопроекты, которые находятся по этой теме в «законодательном пакете» думского оборонного комитета, в проработке. Решение этих вопросов мы держим на контроле, — написал Картаполов.

В разговоре с РБК он также заявил, что не сообщал главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке отсрочки для отцов детей-инвалидов со стороны Министерства обороны. Он уточнил, что вообще ничего не знает об этом.

Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю, — сказал Картаполов.

Ранее Останина заявила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва. По ее словам, глава соответствующего комитета Госдумы Картаполов сказал, что текст поправок получил положительное заключение Минобороны.