Европейские страны осознали, что превратились в «молчаливую жертву» своих заокеанских партнеров, которые разговаривают с ними даже хуже, чем с врагами, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». По ее словам, США не сохраняют в общении с Европой даже элементарного достоинства.

Разговаривают с ними их заокеанские партнеры, друзья и союзники так, как они хотят, — как не разговаривают даже с врагами. Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют. Здесь — нет. Здесь именно как с молчаливой жертвой, которой нравится быть жертвой, — сказала она.

Ранее представитель МИД заявила, что Россия обеспокоена отказом Германии, Италии и Японии поддержать резолюцию против героизации нацизма. По ее словам, это ставит под сомнение искренность данных государств, особенно в контексте их исторической ответственности за развязывание Второй мировой войны и совершенные преступления.

Кроме того, Захарова отметила, что лидеры Евросоюза перешагнули через интересы Венгрии и Словакии в угоду конфронтации с Россией. Она отметила, что это произошло после сообщений Будапешта и Братиславы о намерении подать судебные иски из-за введенного Брюсселем запрета на поставки российского газа.