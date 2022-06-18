Кадыров задался вопросом, зачем России ОДКБ

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров

От Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для России нет никакой пользы. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что большинство стран — членов военного объединения до сих пор не заняли «четкой позиции» по Украине и «предпочитают молчать, опасаясь западных санкций».

Почему вы молчите? У вас нет позиции против бандеровцев единой, которые убивали наших предков. Мы же вместе воевали против нацистов. А теперь, боясь санкций США и Европы, вы молчите, — сказал Кадыров.

Он добавил, что многие западные страны объединились в поддержку Украины, при этом абсолютного единения стран ОДКБ не наблюдается. Глава Чечни также напомнил, что Россия всегда оказывает помощь в критических ситуациях, происходящих на территориях стран-союзников. В качестве примера он привел внутренний конфликт в Казахстане в начале 2022 года.

Объединитесь и скажите свое слово, — призвал чеченский лидер.

Ранее Кадыров призвал предоставлять аккредитацию в России только журналистам тех СМИ, которые дают непредвзятую оценку, а всех остальных «информационных диверсантов» запретить. Он добавил, что на Западе свободы слова нет уже давно и не стоит ждать объективности от иностранных изданий на территории РФ.