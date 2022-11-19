Кадыров призвал к возмездию за убийство российских военнопленных Кадыров заявил о скором возмездии за убийство российских военнопленных

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие за убийство российских пленных военными Украины не заставит себя долго ждать. Для наказания виновных будет сделано все возможное, отметил он в Telegram.

Однако я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность, — подчеркивается в его сообщении.

Кадыров добавил, что украинские военные, совершившие «вопиющий акт жестокости», не заслуживают того, чтобы в отношении них соблюдались какие-либо общепринятые нормы.

Ранее постпредство РФ заявило, что Россия распространила в СБ и ГА ООН письмо с данными о жестоком обращении украинских боевиков с российскими военнопленными. Письмо содержит призыв к главе ООН Антониу Гутерришу добиться прекращения Киевом нарушения международного гуманитарного права.