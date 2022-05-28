Кадыров: Польша станет былью, если не перестанет тявкать Кадыров заявил, что Польша станет былью так же быстро, как стала страной

Польша, которая «довольствовалась объедками Германии, Англии и США», не имеет права угрожать России и упрекать ее, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. По его мнению, эта страна, которая появилась благодаря СССР, может быстро стать былью.

В информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать, — написал Кадыров.

В своём посте он отметил, что история циклична, а президент России Владимир Путин не допустить повторения жутких событий. Кадыров подчеркнул, что «Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия», поэтому специальная военная операция — «благородная миссия, которая положит конец нечисти».

Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени, — подытожил политик.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе, чтобы претендовать на статус великой державы, если РФ потерпит поражение. По мнению учёного, именно такой сценарий рассматривает Варшава.