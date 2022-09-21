Кадыров поддержал частичную мобилизацию в России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает решение о частичной мобилизации, принятое президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нынешняя ситуация вокруг России несет угрозу её безопасности, а завершение спецоперации в Донбассе приведет к остановке наступления противника на территории России. Он также пообещал выполнить соответствующее поручение президента «на 100%».

Проведение СВО — вынужденная мера для противостояния врагу. Как говорит наш президент Владимир Путин: «Если драка неизбежна, нужно бить первым». Поэтому я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов, — подчеркнул Кадыров.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.