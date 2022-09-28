Кадыров назвал закономерным итог референдумов на подконтрольных территориях Кадыров назвал результаты референдумов «закономерным финалом многолетнего гнета»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «закономерным финалом многолетнего гнета» результаты референдумов на подконтрольных России территориях. Жители этих территорий подвергались постоянному насилию в течение многих лет и не имели гарантий для осуществления законных прав, написал он в своем Telegram-канале.

Безусловно, это закономерный финал многолетнего гнета со стороны националистической киевской хунты, — заявил Кадыров.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушения в ходе голосования зафиксированы не были.

Комментируя результаты референдумов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя констатировал, что от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. По его словам, этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут руководствоваться интересами своих граждан.

