Кадыров: надо принимать меры вплоть до маломощного ядерного вооружения Кадыров выразил мнение о необходимости использования маломощного ядерного оружия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проводить специальную военную операцию в полном смысле этого слова и не заигрываться. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что необходимо применять более кардинальные методы, вплоть до введения военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного оружия. Так Кадыров прокомментировал отход российских войск из Красного Лимана, о котором ранее сообщило Минобороны РФ.

Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения, — написал глава Чечни.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военнослужащие оставили Красный Лиман Донецкой области, чтобы занять более выгодные позиции. Генерал-лейтенант объяснил, что украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.